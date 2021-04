Days Gone, tema PS4 gratis solo per oggi: ecco come averlo

Bend Studio e Sony hanno reso pubblico un codice universale che sblocca solo per oggi un tema ufficiale di Days Gone per PS4.

Il titolo, un action adventure open world post-apocalittico, è offerto attualmente come parte della lineup di giochi “gratuiti” su PlayStation Plus.

È tornato recentemente sulla cresta dell’onda per la brutta notizia di una presunta cancellazione dei piani per un seguito su PS5.

Oggi invece c’è una buona notizia, con i giocatori che potranno dare un tocco a tema con l’esclusiva PlayStation alla loro console.

Today only! Download the #DaysGone Old Sawmill dynamic theme for the PS4. Reedem at the PlayStation Store with the code for your region.

US, Canada, LatAm: G98M-2AN3-L6L4

Europe: QG4H-NMNN-N7P2

Japan: 3BLE-QEN4-2HDL

Korea: M57A-FNNQ-AH5F

— Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) April 26, 2021

I giocatori su PlayStation 4 possono riscattare da subito e per tutta la giornata il tema dinamico Old Sawmill senza alcun costo.

Il tema è ispirato ad una delle location più iconiche di Days Gone, in cui si tiene una missione specifica (e molto pericolosa) della storia.

I codici distribuiti cambiano in base al continente e quello fornito per l’Europa è questo:

Il tema cambia anche il look delle icone, ora più “trasandate” per rispecchiare l’aspetto decadente di questo mondo post apocalisse.

Days Gone, lo ricordiamo, è in arrivo anche su PC nel giro di un paio di settimane: questo video lo confronta con la versione PS5, che ha un frame rate di 60fps contro i 30fps della controparte PS4.

Quale futuro per la saga, però? Hanno fatto molto discutere di recente le dichiarazioni di John Garvin, ex creative director di Bend Studio, secondo cui a pesare su un seguito sarebbero state le vendite al day one.

I fan non si sono comunque arresi alle triste sorti del franchise, chiedendo a gran voce con una petizione che si faccia comunque un secondo capitolo.