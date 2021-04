Days Gone, primo video confronto tra PC e PS5: chi la spunta?

Days Gone è tornato al centro del dibattito videoludico in seguito alle voci che si sono susseguite riguardo alla cancellazione di un ipotetico sequel.

Stando a quanto affermato dal creative director del gioco, sembra che Sony abbia cambiato idea sull’eventualità di un secondo capitolo anche a causa del punteggio totalizzato dal gioco su Metacritic, fermo a 71.

I fan più fedeli non hanno reagito bene alla notizia, criticando Sony e ricordando che si tratta del titolo più venduto tra quelli sviluppati da Bend Studio.

Ma non tutto è perduto. L’avventura di Deacon è infatti prossima al debutto su PC, e la data di uscita è stata fissata per il 18 maggio.

In occasione dell’annuncio della data, il canale YouTube di PlayStation ha pubblicato un trailer della versione PC che ci consente già di apprezzare i miglioramenti del titolo rispetto all’originale per PS4.

Ora, l’utente Cycu1 ha confrontato l’imminente versione PC (basandosi sull’unico trailer disponibile) con quella su PS5 eseguita in modalità retrocompatibilità.

Le due versioni sembrano effettivamente simili, ma si tratta di un confronto che non include un vero e proprio gameplay, limitandosi alla presentazione di alcune cutscene tratte dalle due versioni del gioco.

Su PC il titolo sembra comunque mostrare un maggiore livello di dettaglio, con ogni probabilità dovuto alla risoluzione più alta.

Su PS5 può beneficiare dell’upgrade gratuito grazie al quale è in grado di raggiungere i 60 fps, mettendosi alle spalle le problematiche tecniche che l’hanno afflitto su PlayStation 4.

La versione per computer fa inoltre affidamento sulla possibilità di ampliare l’orizzonte visivo e include il supporto ai monitor ultrawide.

Sapevamo già che la nuova versione dell’action adventure open world sarebbe stata accompagnata da una grafica migliorata e dallo sblocco dei frame rate, e il video non fa che dimostrarlo.

A chi fosse intenzionato a giocare il titolo nella sua nuova incarnazione, ricordiamo che sono già disponibili i requisiti consigliati.

Tenete inoltre presente che Days Gone è stato recentemente incluso all’interno di PlayStation Plus, scelta che non ha mancato di rendere felici i fan.