Dark Souls, il mistero dei server offline continua: arriva un update ufficiale

La community della trilogia di Dark Souls su PC ancora oggi continua a interrogarsi sul futuro dei celebri soulslike, che hanno ormai visto i loro server venire spenti improvvisamente da lunghissimo tempo.

Dopo che alcuni fan avevano infatti segnalato delle vulnerabilità critiche, Bandai Namco e FromSoftware avevano preso la difficile decisione di disattivare temporaneamente i server online, concentrandosi unicamente sulla stabilità e il lancio di Elden Ring, per impedire che potesse ripresentarsi anche sull’open world (potete acquistare la Launch Edition su Amazon).

Sebbene fosse stato promesso che i server sarebbero tornati online solo dopo il lancio dell’ultima fatica del team di Miyazaki, la vicenda è diventata sicuramente preoccupante: sono passati ormai più di 100 giorni da quando è stata presa questa drastica scelta.

Ad aumentare ulteriormente i sospetti della community c’è stato anche un cambiamento apportato sulle pagine ufficiali della trilogia su Steam: adesso i capitoli di Dark Souls non risultano più giochi multiplayer, essendo stata rimossa l’apposita dicitura.

Sono stati dunque in molti i fan a sospettare che questo potesse significare un addio definitivo dei server, che semplicemente non era stato annunciato dai diretti interessati: per questo motivo, alcuni utenti hanno deciso di provare a chiedere delucidazioni direttamente al publisher.

Come riportato da Screen Rant, sembra che l’operazione abbia riacceso la speranza di poter tornare giocare online sui celebri soulslike: Bandai Namco ha infatti risposto alla e-mail inviata dall’utente Reddit Relevant-Heart-1751, annunciando che i server torneranno.

«Sono felice di confermarvi che gli sviluppatori sono attivamente al lavoro per risolvere il problema in questione e rilanciare i server di Dark Souls su PC il prima possibile. Al momento, non abbiamo una data prevista per quando ciò potrà accadere, ma vi incoraggio a seguirci sui social media per restare aggiornati con tutte le ultime notizie».

Insomma, sembra che gli sviluppatori non abbiano affatto abbandonato la trilogia di Dark Souls, ma la risoluzione del problema legato ai server starebbe semplicemente richiedendo molto più tempo del previsto.

Sfortunatamente, i lavori sono così difficoltosi che non è possibile neanche sapere con certezza quando avverrà il rilancio del multiplayer su PC: non resta dunque che avere pazienza e attendere ulteriori novità dagli sviluppatori.

Nel frattempo, chiunque volesse impegnarsi in multiplayer con i soulslike di FromSoftware su PC, dovrà necessariamente «accontentarsi» di Elden Ring, il capolavoro open world che continua a battere incredibili record di vendita.