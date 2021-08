Dark Souls III, fan “trasforma” i nemici in alleati (ma c’è una spiegazione)

Una delle feature che sicuramente contribuisce enormemente alla rigiocabilità di Dark Souls III è sicuramente la componente multiplayer del titolo, che permette spesso di assistere a scene uniche e divertenti.

Nel caso che vi riporteremo di seguito, un fan era convinto di aver scoperto un trucco per convertire i nemici di Dark Souls III in alleati al momento giusto, ma in realtà la spiegazione sarebbe molto più semplice.

L’utente Reddit fbcbarbosa aveva subito un’invasione da parte di un giocatore avversario, ritrovandosi in seria difficoltà a causa anche dei nemici che lo hanno messo in seria difficoltà.

A quel punto, al fan è venuta in mente un’idea: provare ad utilizzare un seme di un albero gigante istantaneamente, approfittando dell’animazione che il personaggio esegue per aprire le porte.

Il seme ha la particolare abilità di convincere i nemici a respingere gli invasori, ed effettivamente la clip video mostra non soltanto il particolare effetto splendente tipico dell’oggetto, ma anche quella che sembra essere un vero e proprio rovesciamento dei ruoli:

Il video mostra chiaramente i nemici di Dark Souls III respingere l’invasore, che rimane sorpreso da questo comportamento e finisce con l’essere sconfitto dai precedenti alleati.

Tuttavia, contrariamente a quanto ci si possa aspettare osservando il video, non è stato merito del seme di un albero gigante, che come ammesso dal fan non è stato nemmeno realmente consumato: i nemici affrontati sono tra i pochi ad avere tra le proprie caratteristiche quella del «fuoco amico».

Significa quindi che possono danneggiare gli invasori senza aver bisogno che il seme sia consumato: in altre parole, si è trattato semplicemente di un’incredibile coincidenza che ha però generato un evento molto divertente.

