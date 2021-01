Da The Last of Us a Insomniac: Naughty Dog perde un pezzo importante del team

The Last of Us Parte II è l’ormai celebre titolo targato Naughty Dog uscito lo scorso mese di giugno in esclusiva assoluta su console PS4. Il successo del gioco ha sicuramente permesso al team di sviluppo americano di fare un ulteriore passo in avanti, in attesa che alzi finalmente il sipario sul prossimo progetto attualmente in lavorazione su PS5.

Ora, su Twitter (via Reddit), è emersa la notizia che l’art director John Sweeney, ha deciso di abbandonare Naughty Dog per ricoprire lo stesso ruolo in un altro studio di sviluppo di un certo peso: Insomniac Games.

Al momento in cui scriviamo non sono note le cause dell’abbandono dalla compagnia (in cui militava da diversi anni), sebbene si tratta sicuramente di una perdita di un certo peso per gli autori di The Last of Us. Oltre alla prima e alla seconda avventura di Ellie, Sweeney aveva lavorato anche al DLC del primo capitolo – Left Behind – e a Uncharted 4: Fine di un Ladro. Su Instagram è possibile ammirare il notevole talento dell’autore grazie ad alcune sue opere.

Ricordiamo in ogni caso che lo scorso mese di dicembre Naughty Dog aveva aperto un sacco di posizioni lavorative per il 2021, visto che lo studio sta per lanciarsi nella produzione del suo primo titolo per PS5. Il team era infatti “a caccia” di esperti nell’animazione e nella produzione, oltre a telanti artistici, editoriali, di game design, relativi alle luci e agli effetti visivi, oltre a personale l’interfaccia utente, per la programmazione e molto altro.

Non ci resta che attendere novità da parte degli sviluppatori americani, non appena decideranno di alzare il sipario sul loro nuovo progetto (il primo per console PlayStation next-gen).

The Last of Us Parte II è disponibile dallo scorso mese di giugno 2020 in esclusiva su console PlayStation 4, oltre a essere giocabile in retrocompatibilità su PS5.