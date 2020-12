Naughty Dog al lavoro su PS5 (e sta assumendo): di cosa si tratterà?

The Last of Us Parte II è un gioco che ha sicuramente lasciato un segno indelebile in tutti coloro che ci hanno giocato: la seconda avventura di Ellie è sicuramente uno dei titoli fondamentali di questa generazione, in grado di fare d spartiacque con ciò che verrà poi.

Naughty Dog, sviluppatori del titolo, sono stati premiati di recente ai Golden Joystick Awards, così come sono i favoriti anche ai prossimi The Game Awards (previsti tra pochissime ore). La domanda che si stanno ponendo i giocatori è una soltanto: quale sarà il prossimo titolo della casa di sviluppo, il primo a uscire su console PS5?

Nonostante gli occhi siano ovviamente puntati su un eventuale The Last of Us Parte III (o Uncharted 5) non è da escludere che il developer possa invece dedicarsi a una nuova IP.

Ora, Naughty Dog ha aperto un sacco di posizioni lavorative per il 2021, visto che lo studio sta ufficialmente per lanciarsi nella produzione del suo primo titolo per PlayStation 5: i campi in cui si richiede disponibilità lavorativa sono legati ai rami dell’animazione, della produzione, artistici, editoriali, di game design, relativi a luci ed effetti visivi, per l’interfaccia utente, per la programmazione e altro ancora.

Insomma, da quello che è possibile capire, il team ha intenzione di ampliarsi ancora di più, visto e considerato anche che di recente Neil Druckmann è stato promosso da vice presidente a co-presidente della compagnia (assieme a Evan Wells).

Non ci resta quindi che attendere le prime informazioni sul primissimo titolo di Naughty Dog per piattaforma next-gen Sony.

The Last of Us Parte II è disponibile in esclusiva assoluta su console PlayStation 4 dal 19 giugno 2020. Il gioco è ovviamente retrocompatibile con PS5.