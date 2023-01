Da ora esiste il Final Fantasy VII Day, segnatelo sul calendario

Square Enix è attualmente al lavoro su Final Fantasy VII Rebirth, titolo largamente atteso dai fan del settimo capitolo, i quali possono da ora festeggiare anche il primo, vero Final Fantasy VII Day.

Il sequel di Final Fantasy VII Remake è infatti solo uno dei giochi dedicati alla storyline del settimo capitolo della saga.

Se nelle scorse settimane sembrava quasi certo Final Fantasy VII Rebirth si sarebbe fatto vedere nuovamente entro e non oltre la fine del mese di dicembre del 2022, a quanto pare i fan devono avere pazienza.

Come riportato anche da The Gamer, i giocatori giapponesi possono ora segnare sul calendario il giorno ufficiale dedicato a Final Fantasy VII, e, tra le altre cose, cade proprio oggi.

Ogni anno si celebrano molti anniversari di videogiochi, ma pochi hanno un vero e proprio giorno ufficiale per celebrarlo: Final Fantasy VII visto che Square Enix ha ufficialmente registrato il 31 gennaio come giorno dedicato al capitolo più iconico della serie di JRPG.

Square Enix ha condiviso la notizia tramite il suo account social ufficiale, includendo una foto del certificato che conferma che il 31 gennaio è il giorno ufficiale di celebrazione, mentre un’altra foto mostra Yoshinori Kitase tenere in mano il documento.

«Il 31 gennaio 1997, giorno di uscita di FFVII, non è stato solo un giorno significativo per la serie Final Fantasy, ma ha anche segnato il momento in cui molte cose importanti hanno iniziato a muoversi per quelli di noi che hanno lavorato al gioco», ha scritto Kitase in una dichiarazione.

We’re delighted to announce “Final Fantasy VII Day” has been officially registered in Japan, to commemorate the anniversary of the launch of the original game.

To celebrate, here’s a special message from Yoshinori Kitase, producer of the Final Fantasy VII remake project. pic.twitter.com/GBphY8AYR4

— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) January 31, 2023