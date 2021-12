Da oggi, ci sono tanti nuovi indie su Switch che non dovete perdere

Nintendo Switch è una delle piattaforme preferite dagli sviluppatori indipendenti, e con l’ultimo Nintendo Indie World l’abbiamo notato ulteriormente.

La console ibrida si è prestata fin da subito ad accogliere le migliori produzioni indie, diventando poi una cassa di risonanza importante per i progetti più piccoli.

Non è un caso che titoli come Hades siano arrivati in esclusiva temporale console proprio su Nintendo Switch, prima di approdare su tutte le piattaforme.

Complice il fatto che la console continua a vendere tantissimo, nonostante gli ultimi dati abbiano mostrato una tendenza molto curiosa relativamente al confronto con Wii U.

Durante l’ultimo Nintendo Indie World, che si è svolto qualche ora fa, gli appassionati di videogiochi indipendenti hanno dovuto cominciare a fare letteralmente la lista della spesa.

Nintendo ha presentato 19 giochi indie di sviluppatori e publisher di tutto il mondo in arrivo sulle console della famiglia Nintendo Switch. Alcuni di questi titoli saranno disponibili già da oggi.

I momenti salienti del video includono una prima occhiata alla toccante odissea di Endling – Extinction is Forever e Sea of Stars, un gioco di ruolo di Sabotage Studios che costituisce il prequel di The Messenger e metterà a disposizione dei giocatori poteri in grado di eclissare persino il sole e la luna.

La presentazione ha dato spazio anche a Afterlove EP, un’esperienza che fonde videogioco ritmico e avventura narrativa, e al gioco di avventura musicale a rompicapi Figment 2: Creed Valley, la cui demo gratuita sarà resa disponibile nella giornata di oggi.

Sempre a partire da oggi sarà possibile giocare a quattro dei titoli apparsi nell’Indie World: Dungeon Munchies, Let’s Play! Oink Games, Chicory: A Colorful Tale e Timelie.

Una presentazione davvero ricca, che vi consigliamo di recuperare per intero con il video che trovate qui sopra, sottotitolato comodamente in italiano.

Un bel carico di titoli, e chissà che alcuni tra questi non diventino tra i giochi più giocati su Nintendo Switch, come è possibile scoprire da una nuova feature dell’eShop.

Nel mentre, domani partiranno tantissimi saldi proprio sulla piattaforma digitale di Nintendo: ecco tutto quello che dovete sapere sulla promozione.