Cyberpunk 2077, V adesso dorme bene: corretta la posizione a letto

Due giorni fa è finalmente arrivata la patch 1.2 di Cyberpunk 2077, un enorme aggiornamento che prometteva di sistemare tantissimi dei problemi del gioco, tra cui alcuni bug, anche visivi, di minore conto.

Nonostante l’incredibile lunghezza della lista completa dei cambiamenti, era stato specificato che avremmo trovato alcuni fix non presenti in elenco, che ovviamente aggiustavano roba minore.

Uno di questi, come riportato da Game Rant, è stato appena scoperto da alcuni giocatori e riguardava uno dei tanti piccoli dettagli del gioco: la posizione in cui dorme il protagonista V è stata finalmente corretta.

Considerando che la possibilità di immergersi completamente in V e nell’atmosfera di Night City era uno dei punti di forza del gioco, si trattava di un piccolissimo problema che rovinava, seppur leggermente, l’esperienza di gioco.

La patch 1.2 di Cyberpunk 2077 ha corretto anche il modo di dormire di V.

Tantissimi utenti ritenevano giustamente bizzarra la posizione in cui dormivamo nel letto e adesso hanno condiviso online quanto siano contenti di vedere che ora dormiremo anche su Night City in maniera «normale».

Potete osservare questo cambiamento grazie a questa clip pubblicata appositamente su Twitter:

Finally, V goes correctly to sleep now, with her/his head on the pillow. Love this update, brings so many good changes 😊#Cyberpunk2077 pic.twitter.com/zhmlYrloqd — CyberOutlawGG (@cyber_outlaw_vp) March 29, 2021

Considerata la gravità di molti dei bug presenti al day-one, sicuramente il modo in cui V andava a dormire era l’ultimo dei problemi di Cyberpunk 2077.

Anche per questo fa dunque piacere che in un aggiornamento così importante si sia deciso anche di prestare particolare attenzione a questi piccoli dettagli, che magari cambieranno poco nel gioco complessivo ma aumentano notevolmente l’immedesimazione dei giocatori.

CD Projekt sta lavorando duramente per far tornare Cyberpunk 2077 sul PlayStation Store, da cui ormai è assente da più di 3 mesi: questa patch è sicuramente un primo grande passo, anche se la decisione finale non spetta a loro.

Siamo invece in attesa di capire se i piani per il multiplayer di Cyberpunk 2077 siano ancora attivi oppure no: stando alla roadmap diffusa dagli sviluppatori potrebbe addirittura essere stato cancellato.