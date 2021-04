Quante copie di Cyberpunk 2077 ha rimborsato CD Projekt? Spoiler: poche

Dopo che Cyberpunk 2077 è stato lanciato a dicembre dello scorso anno, CD Projekt RED è stata letteralmente travolta dalle polemiche, a seguito delle inaccettabili versioni per console old-gen.

Dopo aver offerto rimborsi completi a tutti i clienti delusi dal gioco (cosa questa che è costata anche la rimozione dal PlayStation Store, ancora in corso), in molti si sono domandati se alla fine del fiera il gioco sia stato o no un successo per lo sviluppatore polacco.

In queste ore, come riportato da GameIndustry.biz, i dirigenti di CD Projekt hanno fornito alcune informazioni circa il numero di giocatori che hanno effettivamente accettato un rimborso completo, incluso il numero di copie vendute in totale per il loro ultimo gioco.

Il team ha riferito di aver speso 8,46 milioni di PLN (ossia 2,23 milioni di dollari) relativamente al programma “Help Me Refund”, che includeva i costi relativi ai pagamenti dei rimborsi ai clienti in tutto il mondo.

Alla domanda circa il numero di copie esatte, un dirigente ha risposto che si tratta di circa 30mile richieste di rimborso evase.

Vi sembrano tante? Sappiate che Cyberpunk 2077 ha venduto in totale 13,7 milioni di copie entro la fine del 2020, un numero realmente straordinario se si pensa che si tratta di meno di due mesi dal lancio.

CD Projekt ha anche riferito che il gioco ha avuto un budget totale di 1,2 miliardi di PLN (316 milioni di dollari), mentre più della metà delle copie vendute (56%) erano su PC o Stadia, seguite da PlayStation 4 (28%) e Xbox One (17%).

A fronte di questo successo, non sorprende affatto che CDPR non abbia alcuna intenzione di abbandonare il supporto alla sua ultima fatica.

Ricordiamo che lo scorso 14 aprile è stato reso disponibile l’hotfix 1.21 di Cyberpunk 2077 su PC, console e Google Stadia, di poco successivo alla patch 1.2 del gioco.