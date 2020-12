Cyberpunk 2077, un trailer ci fa ascoltare ancora il doppiaggio italiano

Mancano solo 6 giorni al lancio di Cyberpunk 2077, dopo svariati rinvii che hanno messo alla prova la pazienza dei giocatori (e anche degli addetti ai lavori).

A quanto pare, però, ci siamo: in attesa del rilascio del titolo nei negozi, CD Projekt RED ha diffuso il breve trailer “The Diner” nella sua versione doppiata interamente in italiano.

Trovate il filmato – della durata complessiva di trenta secondi – a questo indirizzo (non essendo presente l’opzione per poter inserire l’embed del video sulle pagine del sito).

Ricordiamo anche che per il doppiaggio del loro ultimo gioco gli sviluppatori polacchi di CD Projekt si sono serviti di un complesso sistema di animazioni facciali per modificare il lip-sync dei personaggi adattandolo a diverse lingue, italiano incluso ovviamente.

Grazie a una tecnologia nota come Jali, il gioco sfrutterà inoltre una IA per automatizzare la sincronizzazione labiale nelle dieci diverse lingue previste per le voci di Cyberpunk 2077. Ma non solo: tra il cast di doppiatori, tra gli altri, figura anche Luca Ward nei panni di Johnny Silverhand (interpretato da Keanu Reeves).

Cyberpunk 2077 uscirà come sempre su console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC il prossimo 10 dicembre 2020, oltre a una edizione per Google Stadia attesa per lo stesso giorno. Le versioni specifiche per PS5 e Xbox Series X del gioco usciranno invece sugli scaffali solo nel corso del 2021.

Lo sblocco delle copie digitali del gioco su PC o Stadia è previsto per le o1.00 del mattino del 10 dicembre. L’utenza PS4/PS5 o Xbox One/Xbox Series X/Xbox Series S potrà invece fare partire la propria copia digitale alle 00.00 del 10 dicembre ora italiana.