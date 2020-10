Cyberpunk 2077, spunta la mappa completa di Night City

È spuntata in rete la mappa completa di Night City che sarà possibile esplorare nell’imminente Cyberpunk 2077.

Il leak, riportato da WCCFTech, consiste in una foto della mappa della città che sarà incluso in tutte le copie del gioco per PC, PS4 e Xbox One.

Le indiscrezioni includono anche una seconda immagine, che mostra però le cartoline che saranno comprese anch’esse nella versione fisica del titolo.

Dall’immagine della mappa possiamo notare come in effetti la Night City di Cyberpunk 2077 sarà più piccola rispetto all’ambientazione di The Witcher 3: Wild Hunt.

Una circostanza che era già stata confermata da CD Projekt RED, che non a caso aveva parlato di un’espansione in verticale della location, completamente assente nell’orizzontale The Witcher.

Ciò non toglie che le prossime espansioni in programma, proprio come fatto con Wild Hunt, possano aumentare le dimensioni della mappa in entrambi i sensi.

Tuttavia, è stato precisato che anche in termini di longevità lo shooter RPG fantascientifico sarà inferiore a The Witcher 3, principalmente perché, a detta dello sviluppatore polacco, sarebbero in pochi gli utenti che ne avrebbero davvero visto il finale.

Dalla sua, comunque, il gioco avrà una componente rigiocabilità più spiccata, con tante strade alternative disponibili lungo la storia che ne cambieranno radicalmente il corso.