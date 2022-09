Cyberpunk 2077 ha battuto un importante record di The Witcher 3

Cyberpunk 2077 ha avuto un lancio non propriamente al top, sebbene in queste settimane sembra esserci stato un vero e proprio rilancio in grande stile.

L’ultimo RPG di CD Projekt RED (che trovate su Amazon) sta vivendo una seconda giovinezza, con Night City che accoglie almeno un milione di giocatori al giorno.

Nei giorni scorsi giorni Cyberpunk 2077 ha raggiunto il picco di giocatori su Steam, battendo perfino i numeri di Elden Ring, che poco non è.

Ora, dopo che le nuove cifre record sono state comunicate direttamente dagli sviluppatori sui loro canali social, è stato registrato un altro e sorprendente risultato ottenuto dal gioco.

Come riportato anche da Games Radar, Cyberpunk 2077 ha superato il record di giocatori contemporanei di The Witcher 3 Wild Hunt su Steam.

Durante lo scorso fine settimana è stato notato che, monitorando sia Cyberpunk 2077 che The Witcher 3 tramite il sito di database SteamDB, è emersa un’interessante scoperta.

Cyberpunk 2077, con 104.827 giocatori nello scorso fine settimana, ha battuto il record di giocatori contemporanei di The Witcher 3 (di “solo” 103.329 giocatori).

Cyberpunk 2077 just passed the ALL TIME Steam Peak Concurrent Players for The Witcher 3

Cyberpunk: 104,827

The Witcher 3 (all time peak): 103,329

Absolutely nuts. Nearly 2 years after launch Cyberpunk has more people playing it right now on Steam than The Witcher 3 has ever had pic.twitter.com/88tarGZibs

— Benji-Sales (@BenjiSales) September 24, 2022