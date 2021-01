Cyberpunk 2077, come rendere più leggibile la mappa (e metterci una bussola)

In tanti hanno lamentato un neo nella navigazione della caleidoscopica Night City: la minimappa di Cyberpunk 2077 è troppo difficile da leggere.

In particolare, gli utenti hanno segnalato come la minimappa applichi uno zoom troppo profondo sull’icona di V e del suo veicolo, complicando così il riconoscimento dei dintorni.

Ora, grazie all’affiatata community che si è creata intorno al gioco nonostante tutto, questo piccolo grande problema può essere aggirato.

I modder WillyJL e DemonRD hanno infatti lanciato una mod che offre miglioramenti imponenti a tal riguardo, con diversi livelli di zoom (basso, normale, alto e ultra), e non solo.

La mod consente addirittura di esplorare la città esclusivamente attraverso una bussola, prevista in origine ma poi rimossa in corso d’opera, in pieno stile Fallout o comunque più fedelmente agli RPG puri.

In aggiunta, è possibile personalizzare la minimappa nei minimi particolari, cambiandone le dimensioni, la trasparenza o rimuovendone i bordi.

Per installare la mod, soltanto su PC, potete seguire queste istruzioni e scaricare i file dedicati a questo indirizzo su NexusMods.

Poche ore fa vi avevamo segnalato un’altra mod, per giocare Cyberpunk 2077 in terza persona, segno che la scena intorno allo shooter RPG di CD Projekt RED è più attiva che mai dopo il lancio ufficiale.

Quanto al gioco in sé, è in calendario una roadmap estensiva di DLC che saranno pubblicati a partire dall’inizio del 2021.