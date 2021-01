Cyberpunk 2077, disponibile ora la terza persona: ecco come installarla

Nelle scorse settimane vi avevamo parlato di una mod per introdurre la visuale in terza persona su Cyberpunk 2077.

Al momento di quella pubblicazione, la mod altro non era che una demo esibita in alcuni video gameplay tratti dalla versione PC dello shooter RPG di CD Projekt RED.

Con le vacanze natalizie, però, il modder Jelle Bakker ha fatto progressi sostanziali sul suo software, rendendolo disponibile adesso in una versione giocabile.

La mod in terza persona rende giustizia ad alcuni aspetti del gioco che, per forza di cose, finiscono spesso in secondo piano.

Tra questi, l’outfit del protagonista V, ora finalmente apprezzabile in tutto il suo splendore, e una visuale completa dell’ambientazione intorno a lui o lei.

Come sottolinea Kotaku, da fermo o in movimento lento, la mod fa il suo dovere, mantenendo la promessa di garantire che questi due aspetti mettano infine piede nel gioco.

Quando la situazione si scalda o V inizia a muoversi con maggiore velocità e in ambientazioni affollate, però, la mod è meno elegante ed evidenzia come ci siano semplicemente delle animazioni mancanti.

CD Projekt RED non ha realizzato Cyberpunk 2077 con la terza persona in mente e questo, in estrema sintesi, lo si nota quando si compie questo “elementare” switch.

A questo indirizzo trovate la mod e le istruzioni per installarla sul vostro PC, e chissà che non serva da ispirazione per lo studio polacco per un’integrazione ufficiale in futuro.