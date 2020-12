Cyberpunk 2077, nessun rinvio per i DLC: ecco quando arriva il primo

Un aggiornamento sul sito ufficiale del gioco ha rivelato che il primo DLC di Cyberpunk 2077 non ha subito alcun rinvio.

La programmazione dei contenuti aggiuntivi sembrava essere stata messa in dubbio a causa delle problematiche riscontrate al lancio dello shooter RPG.

Tuttavia, tramite un update fornito sul sito del titolo, CD Projekt RED ha fatto sapere che il primo DLC sarà disponibile all’inizio del 2021.

Non è chiaro cosa sarà incluso in questo primo DLC ma è stato già reso ufficiale che si tratterà di un contenuto gratuito per tutti i possessori di Cyberpunk 2077.

In questo senso, com’era già noto, il calendario di DLC in programma per il gioco ripercorrerà pedissequamente quello di The Witcher 3: Wild Hunt.

Ciò vuol dire che ci saranno almeno due espansioni a pagamento, standalone e coperte dal season pass, con oltre una decina di DLC più piccoli che saranno invece forniti senza alcun costo.

Il lavoro sulle espansioni per l’RPG fantasy per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch influenzerà quello sui futuri contenuti di Cyberpunk 2077, sebbene non sia dato sapere in che modalità.

Per il gioco di ruolo ambientato a Night City è in arrivo anche una componente multiplayer che, più avanti, rappresenterà un vero e proprio prodotto standalone.