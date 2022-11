Cyberpunk 2077, scoperta l’arma leggendaria segreta e “impossibile”

Cyberpunk 2077 continua a regalare tanti dettagli da scoprire per i fan più attenti e che vogliono sperimentare: Night City è una città che nasconde infatti tantissimi segreti, alcuni dei quali normalmente non dovrebbero essere svelati.

Ovviamente questo non ha mai fermato la community, che divertendosi ad analizzare approfonditamente ogni scena di Cyberpunk 2077 (lo trovate in offerta per il Black Friday su Amazon) sono riusciti a scoprire un dettaglio molto interessante, che fino ad ora non si pensava fosse possibile ottenere in-game.

Come riportato da TheGamer, l’utente Reddit OSHlN è infatti riuscito a ottenere un’arma leggendaria segreta: il Revolver di Johnny, utilizzato proprio da Johnny Silverhand durante gli eventi narrati nell’avventura.

L’aspetto più curioso è che non si tratta della Malorian Arms 3516, quella che a tutti gli effetti viene considerata la pistola di Johnny Silverhand, ma un’arma esteticamente identica ma con proprietà e descrizioni ben diverse dalla versione finale.

L’utente ha infatti deciso di sperimentare con una mod NoClip, riuscendo così a visitare uno dei negozianti interpretando Johnny Silverhand durante una sessione di gioco in cui non sarebbe stato normalmente possibile.

Il fan ha ammesso che voleva vedere che cosa sarebbe successo visitandoli nei panni del personaggio interpretato da Keanu Reeves, scoprendo così che nel suo inventario esisteva quest’arma leggendaria finora introvabile, se non tramite trucchi attivabili dalla console:

La descrizione ufficiale lascerebbe inoltre intendere che quest’arma avrebbe dovuto essere sbloccabile ad un certo punto della storia, anche se CD Projekt ha poi probabilmente preso la decisione di sostituirla con la già citata Malorian Arms 3516.

Dato che si tratta di un’arma “impossibile” da ottenere in normali circostanze, è probabile che gli sviluppatori abbiano semplicemente ritenuto che non fosse necessario rimuoverla del tutto, dato che i giocatori non potrebbero comunque sbloccarla o visualizzarla nel loro inventario.

La scoperta dell’utente Reddit ha dunque svelato ufficialmente il mistero dietro questa leggendaria arma segreta, dato che alcuni dataminer avevano già scoperto la sua esistenza nei file di gioco ma non era chiaro se fosse effettivamente possibile sbloccarla e a che cosa servisse.

Le mod sono da sempre uno dei principali punti di forza delle produzioni di CD Projekt disponibili su PC: solo recentemente, oltre alla già citata mod NoClip, c’è non solo chi ha deciso di rendere next-gen i personaggi “nudi”, ma anche chi ha deciso di portare un po’ di Cyberpunk 2077 all’interno di The Witcher 3.

Se invece volete rivedere Johnny Silverhand in azione, magari proprio con la sua revolver, toccherà aspettare il DLC Phantom Liberty, in arrivo nel 2023 ma che non sarà disponibile gratuitamente.