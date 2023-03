Cyberpunk 2077 Phantom Liberty tornerà a mostrarsi, ma senza metropolitane

Niente da fare per chi sperava nel possibile ritorno delle metropolitane nella nuova espansione di Cyberpunk 2077: CD Projekt ha già messo le mani avanti e ha chiarito che saranno ancora una volta non funzionanti anche in Phantom Liberty.

Ricordiamo che tale feature era inizialmente in sviluppo per l’edizione base di Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon), ma durante le fasi più avanzate di sviluppo il team ha preso la difficile decisione di scartare questa feature, evidentemente senza mai guardarsi indietro.

Gli sviluppatori hanno già confermato che Phantom Liberty tornerà ufficialmente a mostrarsi il prossimo giugno, ma tra le novità che verranno svelate non ci saranno sfortunatamente le metropolitane, evidentemente destinate a restare assenti dall’esperienza completa.

ComicBook segnala infatti l’intervento di Marcin Momot, Global Community Director per CD Projekt RED, che ha voluto fare chiarezza dopo che è emersa online un’intervista che, evidentemente, è stata male interpretata dalla community.

Alcuni fan avevano segnalato infatti le presunte dichiarazioni di uno degli sviluppatori di Cyberpunk 2077, che riportavano l’intenzione di introdurre questa feature assente in una delle future patch di gioco.

Marcin Momot ha voluto però chiarire una volta per tutte la questione, segnalando che si tratta soltanto di una “fake news” e che non è affatto previsto il loro ritorno:

A word of clarification on this topic as many people have been tagging me since yesterday. Nothing has changed regarding the metro system in Cyberpunk 2077 – we do not plan on adding it in the future. pic.twitter.com/z7UEtyDVzH

— Marcin Momot (@Marcin360) March 28, 2023