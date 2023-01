Cyberpunk 2077 Phantom Liberty avrebbe già ottenuto un primato notevole

Cyberpunk 2077 riceverà a breve l’attesissimo DLC Phantom Liberty, in grado di spingere oltre l’ormai celebre gioco di ruolo in soggettiva targato CD Projekt RED.

Dopo aver già apprezzato Keanu Reeves nella campagna principale di Cyberpunk 2077 (lo trovate a prezzo basso su Amazon), il primo e unico DLC ufficiale ci farà presto tornare a Night City.

Già in occasione dei recenti The Game Awards il nuovo trailer di Phantom Liberty ci ha svelato anche l’arrivo di Idris Elba che interpreterà un nuovo personaggio pensato per l’espansione e che ricoprirà un ruolo centrale.

Ora, come reso noto anche da Wccftech, sembra proprio che Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sarà la più grande espansione di CD Projekt fino ad oggi.

Parlando con il magazine polacco Parkiet, come riportato dall’utente Reddit ‘pablo397’, il responsabile IR di CD Projekt Marek Bugdoł ha rivelato che l’espansione in questione sarà la più grande dello studio, più grande anche dell’enorme espansione Blood and Wine di The Witcher 3: Wild Hunt.

Pur non potendo dire quando inizierà la campagna di marketing per l’espansione – o quando questa uscirà – Bugdoł ha spiegato che lo studio è soddisfatto dello stato attuale dell’espansione, quindi sembra proprio che le cose stiano procedendo senza intoppi.

«Sì, ci sentiamo a nostro agio circa lo stato attuale dei lavori sull’add-on», ha informato il rappresentante di CD Projekt, il quale ha aggiunto che si tratterà della più grande aggiunta nella storia dello studio.

La prima e unica espansione di Cyberpunk 2077 si svolgerà in un quartiere chiamato Dogtown e avrà come protagonista un nuovo personaggio noto come Reed, doppiato dal famoso attore Idris Elba.

Restando in tema, un fan ha dato vita a una carrellata di immagini che ipotizzano un film ispirato a Cyberpunk 2077, come fosse uscito dagli anni ’80.

Del resto, parliamo di un gioco che ha da poco riguadagnato la vetta di Steam, tanto che gli utenti non sembrano volersene staccare, perlomeno in tempi brevi.