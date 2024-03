Per qualcuno, Baldur's Gate 3 e Cyberpunk 2077 sono «meglio di film e serie TV»

I videogiochi sono da tempo degli oggetti narrativi in grado di creare storie molto profonde e ben scritte, e tra Baldur's Gate 3 e Cyberpunk 2077 abbiamo avuto due esempi molto importanti di questo aspetto.

Se n'è accorta anche Devora Wilde, che ha lavorato ad entrambi, e in un recente intervento ha spiegato come in particolare il titolo di Larian sia stato meglio di ogni serie TV e film di cui abbia fatto parte.

In una puntata del particolare programma di cucina su YouTube di Slitherine Games, l'attrice ha parlato a lungo della sue esperienza durante la preparazione di una torta pasqualina (davvero).

Devora Wilde ha una lunga carriera anche in TV e nelle produzioni cinematografiche ovviamente, ma il suo recente coinvolgimento nel mondo dei videogiochi le ha fatto capire quanto lo storytelling sia in grado di generare prodotti di altissima qualità.

«Direi che Baldur's Gate 3 è sicuramente per me altrettanto buono... se non nettamente migliore di qualsiasi film o programma televisivo che abbia mai fatto», ha dichiarato Wilde parlando del rapporto dei valori produttivi tra videogiochi e industria dell'intrattenimento "classica".

Questo è merito in particolare del cast, a cui Larian Studios è ovviamente affezionato, per cui Devora Wilde ha parole particolarmente positive:

«È così concreto, così reale... penso che sia questo il motivo per cui così tante persone si sono legate, perché si sono sentite come dei veri personaggi con cui si intraprende questo viaggio.»

Wilde ha lavorato anche in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (lo trovate su Amazon) e, seppure in una piccola parte nei panni di Nina Yankovich, ha avuto un'esperienza notevolmente positiva. «Anche quello era un personaggio così carico di emozioni», racconta l'attrice: «presente solo per pochi minuti, ma ha un'intera storia e un'intera vita alle spalle».

Sicuramente vedremo sempre più giochi interessanti da questo punto di vista, tra cui anche i futuri videogiochi di Larian Studios, che sono già "pronti" per il team.