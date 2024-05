Come siamo morti in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty? Lo svela CD Projekt

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è stato l'unico, vero DLC della campagna del gioco di CD Projekt, in grado di mettere tutti d'accordo.

Dopo l'uscita dell'edizione definitiva (che trovate su Amazon), in molti hanno infatti deciso di esplorare ancora una volta le vie di Night City.

Non male, quindi, visto e considerato che Cyberpunk 2077 è ora il gioco che doveva essere quando è stato lanciato nel 2020.

Ora, come riportato anche da Gamereactor, CD Projekt RED ha rivelato come siamo morti in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. In maniera piuttosto sorprendente, il Militech Cerberus MK-II non è al numero 1 di questa lista.

In particolare, sulla pagina ufficiale Twitter/X di Cyberpunk 2077, possiamo vedere come siamo morti tutti, nel corso del gioco

La Chimera di Militech è al primo posto, avendo ucciso 3 milioni di giocatori dal lancio, mentre il Cerbero è secondo a 2,9 milioni.

Entrambe le battaglie contro i boss sono piuttosto difficili, quindi è chiaro il motivo della loro presenza nella lista.

Al terzo posto troviamo i garage abbandonati sotto lo stadio, per i quali la colpa della nostra dipartita è solo nostra.

Difatti, 2,6 milioni di giocatori non hanno fatto attenzione a dove mettevano i piedi, cadendo dalle travi sottili di questa sezione specifica.

Ad ogni modo, questi dati dimostrano ancora una volta - come se ce ne fosse bisogno - l'enorme popolarità del titolo di CDPR e della sua espansione ufficiale con Idris Elba.

Restando in tema e parlando quindi ancora del gioco in questione, il canale NextGen Dreams ha condiviso un video che dimostra perché Cyberpunk 2077 rimane la migliore vetrina grafica per un gioco PC nel 2024.

Per quanto riguarda invece le curiosità, un giocatore di Cyberpunk 2077 è rimasto sorpreso nello scoprire che la NCPD può contattare V tramite chiamate olografiche note come holocalls.