Cyberpunk 2077, nuovo spot con Keanu Reeves trasmesso alle finali NBA

Un nuovo spot di Cyberpunk 2077 è stato trasmesso durante gara-1 delle finali NBA, tra Los Angeles Lakers e Miami Heat, e ha destato prevedibilmente particolare scalpore.

Il video, intitolato Cogli l’attimo, contiene una presenza massiccia di Keanu Reeves, capitalizzando la grande notorietà del volto di Matrix e John Wick.

Reeves è presente nel gioco nel ruolo di Johnny Silverhand, partner del protagonista V dal passato (e dagli intenti) misteriosi.

Lo spot si suddivide in parti live action girate con l’attore in carne ed ossa e sequenze in computer grafica dedicate al gioco.

La clip parte con la stella di Hollywood che si chiede «nel 2077 cosa rende qualcuno un criminale?»; la risposta è semplice ma diretta: «essere catturato».

Reevs prosegue nel descrivere come «a Night City puoi diventare chiunque, o qualunque cosa», sottolineando l’estesa personalizzazione in Cyberpunk 2077, «se il tuo corpo può pagarne il prezzo», ovviamente.

«Quindi, cogli l’attimo», chiude il filmato, citando il noto detto, «e dalle fuoco». Questo è invece un riferimento al primo trailer con Silverhand, in cui il personaggio “sveglia” V dicendogli che hanno una città da bruciare.

Lo spot si apre e si chiude con il nuovo logo di Xbox, una breve sequenza che, come abbiamo visto, costituisce la schermata di avvio di Xbox Series X|S.

Ciò è dovuto alla partnership tra Microsoft e CD Projekt, che ha portato in più di un’occasione a pensare che il gioco potrebbe arrivare presto o tardi su Xbox Game Pass.

La compagnia polacca è finita nell’occhio del ciclone soltanto poche ore fa, a causa della sua controversa politica degli straordinari, pagati ma obbligatori, per gli sviluppatori.

Una politica che, per quanto discutibile e soprattutto contraria alle promesse più recenti dello studio, non ha messo tutti d’accordo nel condannarla – anzi, c’è chi incolpa i giornalisti che ne parlano.

Cyberpunk 2077 è previsto per il 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One, e avrà un upgrade gratuito prossimamente per supportare in maniera nativa PS5 e Xbox Series X|S.