Cyberpunk 2077 meglio su Xbox Series X e PS5, lo sottolinea un poster

Cyberpunk 2077 si ritrova nell’inusuale veste di titolo di lancio delle console next-gen pur non avendo alcun upgrade disponibile per PS5 e Xbox Series X in tempo per il suo e il loro day one.

Questo non sta impedendo però a CD Projekt RED di sottolineare come lo shooter RPG sia comunque compatibile con le due piattaforme di nuova generazione, e anzi abbia dei benefici che sarebbero tangibili fin da subito.

Un nuovo poster promozionale avvistato dagli utenti del forum ResetEra mostra una dicitura abbastanza esplicita al riguardo.

Secondo lo studio polacco, il gioco «plays great on Xbox Series X and PS5», «funziona alla grande anche su Xbox Series X e PS5».

Una dicitura che rivela la grande fiducia di CDPR nei confronti della nuova generazione di console, sebbene servirà ancora altro tempo per abbracciarla appieno.

Per il momento, il solo cambiamento di cui dovremmo accorgerci dovrebbero essere i tempi di caricamento più veloci grazie ai nuovi SSD, anche se non è detto che, grazie alla maggiore potenza di calcolo, i due hardware next-gen non possano far girare il titolo ad un frame rate migliorato.

Per quel che sappiamo, però, la situazione è destinata a cambiare il prossimo anno, quando lo studio pubblicherà un upgrade gratuito per PS5 e Xbox Series X che ne sfrutterà nativamente le potenzialità.

Questo upgrade non ha ancora una data ma promette di rendere Cyberpunk 2077 molto vicino, se non all’altezza, alla controparte PC.