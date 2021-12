Cyberpunk 2077: i giocatori risolvono da soli il problema dei combattimenti ingiustificati

Cyberpunk 2077 è l’ultima fatica di CD Projekt Red, uscito per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S ormai più di un anno fa.

Come sappiamo il gioco è stato funestato da una miriade di problemi, bug, glitch e chi più ne ha più ne metta, oltre alla polemica che ha travolto il titolo fin dalla sua uscita riguardante la condizione in cui si trovavano (e per certi aspetti si trovano tutt’ora) le versioni PS4 e Xbox One.

In mezzo a tutte le difficoltà riscontrate in Cyberpunk, ce n’è una che ha continuato a infastidire i giocatori sin dal lancio. Accade di tanto in tanto nel titolo di CD Projekt Red che durante il combattimento i nemici riescano a scorgere il nostro personaggio anche in situazioni in cui normalmente sarebbe impossibile essere scoperti.

Il/la nostro/a V può attirare l’attenzione dei nemici anche trovandosi dietro un muro, o semplicemente può essere braccato/a senza alcuna logica, subendo l’attivazione ostile degli avversari senza nessun apparente motivo.

Tutto ciò ovviamente rende molto difficoltosa non solamente la scelta consapevole dell’approccio da utilizzare durante i vari combattimenti, ma soprattutto ostacola chi decide affrontare le missioni in modo stealth.

Adesso un modder di nome anygoodname è venuto in aiuto dei giocatori ormai frustrati da questa complicazione e ha pubblicato una mod chiamata Stop unprovoked attacks, che potete scaricare da qui.

La mod fa esattamente ciò che il titolo suggerisce: impedisce ai nemici di scoprirvi e attaccarvi senza alcun motivo e vi permette di ingaggiare un combattimento solamente se lo volete o se effettivamente sbagliate l’approccio stealth.

Tra i problemi risolti è presente anche la risoluzione del bug della musica da combattimento che continua ad oltranza anche senza nemici nelle vicinanze privandovi della possibilità di salvare.

Intanto, CDPR continua a pagare lo scotto di Cyberpunk e perde la causa legale con gli investitori: dovrà pagare una cifra altissima.

Infine se volete potete leggere la nostra guida del gioco per scoprire tutti i segreti di Night City, o per prepararvi a scoprirli quando il gioco esordirà anche su next-gen il prossimo anno.