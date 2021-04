Cyberpunk 2077: incredibile ma vero, arriva una nuova versione speciale

Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red è stato lanciato dopo diversi posticipi il 10 dicembre 2020. Come ormai saprete fin troppo bene, il titolo è stato colpito da aspre critiche per via di una versione old-gen assolutamente insoddisfacente.

Da allora gli sviluppatori hanno introdotto una serie di aggiornamenti e patch per risolvere bug e funzionalità, sebbene il gioco non sia ancora lo stato dell’arte.

Nonostante tutto e in maniera decisamente inaspettata, gli sviluppatori hanno ora annunciato la Cyberpunk 2077: Game of the Year Edition, edizione che includerà tutti gli aggiornamenti e le correzioni introdotte fino ad ora.

CD Projekt Red ha infatti rilasciato un comunicato stampa confermando che la versione definitiva del gioco arriverà questo autunno, ironizzando anche sullo stato “incompleto” del titolo.

Per i giocatori che desiderano l’esperienza Cyberpunk completa, questa nuova versione avrà tutti i contenuti che abbiamo rilasciato finora, in un unico pacchetto. Includerà la patch 1.1, la patch 1.2 e ogni hotfix che abbiamo rilasciato negli ultimi 6 mesi, in modo che le persone non chiedano il rimborso. È l’edizione incompleta completa.

«Che tu l’abbia amato o odiato, siamo tutti d’accordo sul fatto che Cyberpunk 2077 è stato innegabilmente uno dei giochi usciti lo scorso anno. È stata una grande sorpresa e pensiamo che sia qualcosa da onorare», prosegue il comunicato.

Il CEO Adam Kicinski ha di recente affermato che CD Projekt non ha alcuna intenzione di abbandonare Cyberpunk 2077 a sé stesso e che il team sta lavorando per portarlo ad uno stato di cui possano dirsi decisamente soddisfatti.

Ad oggi, tuttavia, il gioco non è ancora ricomparso su PlayStation Store, sebbene secondo CD Projekt non dovrebbe mancare molto prima di rivederlo sul catalogo. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità in tal senso.