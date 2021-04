Cyberpunk 2077, disponibile patch 1.21: ecco cosa cambia

CD Projekt ha appena reso disponibile a sorpresa l’hotfix 1.21 di Cyberpunk 2077 su PC, console e Google Stadia.

Dopo la patch 1.2 del gioco, è dunque disponibile un ulteriore aggiornamento che mira a sistemare ulteriori problemi irrisolti dello shooter RPG.

L’aggiornamento si concentra principalmente al miglioramento della stabilità del gioco, sistemando allo stesso tempo alcuni problemi che impedivano l’avanzamento del gioco.

Nel changelog ufficiale, che potete consultare voi stessi al seguente indirizzo, è infatti presente una lunghissima lista di piccoli cambiamenti all’interno delle missioni e del mondo di gioco, che servono per la maggior parte a risolvere bug che bloccavano i progressi dei giocatori.

Prevalentemente si tratterebbe dunque di fix minori al gioco, con qualche accorgimento più significativo invece per quanto riguarda il titolo in sé ed accorgimenti specifici per le diverse versioni.

Di seguito vi proponiamo dunque l’elenco completo dei cambiamenti apportati al gioco.

Hotfix 1.21 for #Cyberpunk2077 is live on PC, consoles and Stadia!

In this update we focused on further improving the overall stability of the game and fixing the most common issues that could block progression.

Here's what changed: https://t.co/SXmS0FKlkl pic.twitter.com/YzUOTULjtF

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 14, 2021