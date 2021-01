Cyberpunk 2077, il doppiatore di Jackie Welles propone un DLC

Cyberpunk 2077 ha in programma un lungo piano di DLC gratuiti che saranno lanciati non appena il gioco sarà rimesso in piedi dopo i problemi del day one.

Non è ancora chiaro cosa includeranno questi contenuti aggiuntivi, ma c’è già chi si è candidato per un posto in prima fila.

Parlando all’ExBee Podcast, Jason Hightower, il doppiatore di Jackie Welles, ha espresso il desiderio di vedere un DLC basato sul personaggio.

Seguono spoiler sulla storia di Cyberpunk 2077

In una parte iniziale della storia dello shooter RPG, un colpo con V e Jackie va storto, e una delle conseguenze è la morte di Jackie.

Hightower apprezzerebbe che ci fosse un modo per far tornare il personaggio, tutt’altro che impossibile visto il tipo di ambientazione.

«Sentite, non voglio essere io a dirlo», ha spiegato il doppiatore. «Ma, voglio dire, potremmo fare un DLC, un upload di Jackie, giusto, se volete».

L’idea, secondo l’attore, sarebbe dare al personaggio un ruolo simile a quello di Johnny Silverhand, con un ologramma e dialoghi divertenti con V.

Non sappiamo se CD Projekt si spingerà fino a quel punto con i DLC gratuiti, ma non è da escludere che un contenuto simile potrebbe arrivare invece come parte delle espansioni a pagamento in arrivo in futuro.