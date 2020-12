Cyberpunk 2077 ha un (geniale) Easter Egg di GTA San Andreas

Cyberpunk 2077 è disponibile da pochissimi giorni e, al netto delle polemiche per via di una versione console costellata da bug, si tratta comunque di un gioco imponente e ricco di cose da fare e da vedere.

Ora, alcuni utenti avrebbero scovato un interessante Easter Egg dedicato a un altro, grande titolo open world, uscito però diversi anni fa: parliamo dell’intramontabile GTA San Andreas, di Rockstar Games.

Sembra infatti che in città vi siano due personaggi chiamati JC e Little Smoke: i due parlando infatti di una missione a un treno finita però nel modo sbagliato.

Si tratta, di fatto, di una chiara citazione alla “missione “Wrong Side of the Tracks” vista (e giocata) proprio in San Andreas, nella quale i protagonisti erano il duo CJ e Big Smoke (due nomi decisamente simili a quelli dei due personaggi apparsi in Cyberpunk 2077).

People have found a San Andreas reference in #Cyberpunk2077, but it's even better than just the shard / train reference.

"Little Smoke" has a half eaten hamburger next to his corpse!

Here's where you can find the Easter Egg yourself:

▶️https://t.co/0XwzIj6vRH pic.twitter.com/TyNSCwUaL7

— CyberpunkGuides (@CyberpunkGuides) December 11, 2020