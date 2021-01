Cyberpunk 2077 e la mod che rende il gioco (un po’) più simile alla demo 2018

Il weekend appena trascorso è stato davvero infuocato per gli sviluppatori polacchi di CD Projekt RED, presi “di mira” da un corposo report di Bloomberg e Jason Schreier circa tutti i retroscena più delicati relativi allo sviluppo di Cyberpunk 2077.

Stando a quanto rivelato nelle scorse ore, lo sviluppo del gioco non sarebbe realmente iniziato nel 2012, bensì diversi anni dopo, oltre al fatto che la stupenda demo mostrata in occasione dell’E3 2018 era quasi del tutto falsa visto e considerato anche che le versioni PS4 e Xbox One sarebbero state occultate ad un numero considerevole di sviluppatori interni alla compagnia.

A poco è bastato il chiarimento via Twitter del CEO di CD Projekt Adam Badowski, il quale ha deciso di rispondere alle accuse pubblicando sui social il suo punto di vista sulla spinosa questione.

Mentre i fan attendono quindi il risolversi della questione – e, soprattutto, le due patch attese a gennaio e febbraio di quest’anno – alcuni modder avrebbero trovato il modo di utilizzare alcuni file non utilizzati all’interno del codice originale di Cyberpunk 2077, settando più in particolare le impostazioni legate al sistema di illuminazione utilizzato proprio nella discussa demo del 2018.

La “Lighting Mod” (scaricabile su Nexus Mods a questo indirizzo) modifica in toto i valori applicati all’illuminazione e alla resa visiva generale, rendendo il gioco (su PC) ancora migliore da vedere, sia nelle fasi diurne che in durante quelle notturne. A quanto pare, la community di modding di Cyberpunk 2077 si sta dimostrando decisamente attiva, come ad esempio grazie a quella che aggiunge un look in cel-shading e trasforma in gioco in un clone di Borderlands.

Cyberpunk 2077 è in ogni caso disponibile dal 10 dicembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Due patch arriveranno nelle prossime settimane, mentre i DLC e gli upgrade next-gen (entrambi rilasciati in forma gratuita) faranno la loro apparizione nel corso del 2021.