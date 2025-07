La notizia in un minuto

Steel Hunters, il PvPvE shooter free-to-play di Wargaming, è stato cancellato dopo soli tre mesi di accesso anticipato su Steam. Il gioco, che metteva i giocatori al comando di mech futuristici in scontri tra squadre con IA, non è riuscito a convincere il pubblico: dalle 4.400 unità di picco, i giocatori sono scesi sotto i 100 nelle ultime 24 ore. Con recensioni miste e una gestione poco coinvolta, i server chiuderanno definitivamente l'8 ottobre 2025, dopo 90 giorni di grazia con partite personalizzate e Hunter sbloccati per la comunità rimasta.