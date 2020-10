Cyberpunk 2077: crunch da maggio 2019, rinvii appresi su Twitter?

Un post su Reddit proveniente da un utente che proclamava di essere un ex dipendente di CD Projekt RED è stato verificato da Jason Schreier di Bloomberg, e getta nuove ombre sulle condizioni di lavoro presso lo studio polacco su Cyberpunk 2077.

I think this Reddit comment from someone who worked at CD Projekt Red is worth sharing, especially since folks out there still think their overtime is limited to 48 hours a week. I can confirm they used to work at CDPR (just got off the phone with them): https://t.co/kWdSzlTUCI pic.twitter.com/XCDjqo2KsH

— Jason Schreier (@jasonschreier) October 14, 2020