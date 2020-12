Cyberpunk 2077: come ottenere salute, soldi, XP, munizioni infinite

Da buon shooter RPG a mondo aperto, Cyberpunk 2077 arriva completo di supporto alle mod su PC, con cui gli utenti si stanno sbizzarrendo per modificare a proprio piacimento il gioco.

Alcune delle modifiche cui abbiamo assistito in questi giorni comprendono la possibilità di switchare attivamente ad una visuale in terza persona.

Altre, invece, sono coperte da un più elaborato trainer, lanciato proprio in queste ore dall’utente FLiNG di NexusMods.

Una volta installato, il trainer permette di ottenere salute, munizioni, resistenza e granate illimitate, consentendo anche di rifornirsi rapidamente di denaro, eliminare tutti i nemici con un solo colpo e cambiare la velocità del gioco.

Inoltre, è possibile modificare la progressione per ricevere più punti esperienza, cambiando ad esempio i moltiplicatori di XP e facendosi elargire punti talenti e attributi illimitati.

Ovviamente, tutto questo non è troppo indicato per una prima run, ma potrebbe tornarvi utile nel caso in cui voleste ricominciare il gioco con un altro personaggio e non voleste passare la consueta trafila della personalizzazione.

Nel caso foste interessati, trovate l’ultima versione del trainer a questo indirizzo, naturalmente disponibile soltanto per PC (ad oggi, non si è parlato di supporto alle mod su console).

Nonostante i rimborsi, intanto, rileviamo un importante successo in termini di vendite per Cyberpunk 2077, che ha già ampiamente superato la decina di milioni di unità distribuite.