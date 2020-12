Cyberpunk 2077, fan accontentati: finalmente è in terza persona

Il passaggio dalla terza persona di The Witcher 3: Wild Hunt alla prima di Cyberpunk 2077 non è stato affatto indolore.

Ricorderete, infatti, le polemiche scatenate da questa inaspettata scelta di design presa da CD Projekt RED alcuni anni fa ormai.

I giocatori che avevano conosciuto lo studio polacco per l’ultimo The Witcher e davano per scontato che il titolo sci-fi sarebbe stato in terza persona rimasero particolarmente seccati dalla decisione del team di sviluppo.

Da allora, le richieste per una modalità in terza persona, che di fatto potesse far compiere al gioco il percorso inverso rispetto a GTA V, non si sono di certo esaurite.

Ed è così che, mentre gli sviluppatori – tuttora impegnati a risolvere problemi ben più gravi – non si sbilanciano a tal proposito, la community dei modder interviene in gamba tesa e accontenta le richieste dei fan.

Nel video in basso potete guardare il primo esempio di una mod per la visuale in terza persona di Cyberpunk 2077.

La mod non è ancora disponibile ma, come spiegato dal modder Cineangle, allo stato attuale funzionerebbe proprio così anche se solo su PC.

Il primo intervento aggiuntivo rispetto al codice del gioco riguarderebbe la postura di V, non propriamente realistica nella clip, ma di certo sembra un buon punto di partenza.

Imperfezioni del lancio a parte, vi abbiamo parlato di Cyberpunk 2077 in lungo e in largo, come e soprattutto in qualità di gioco: ad esempio, avete notato anche voi un “problemino” con la raccolta compulsiva di oggetti nel titolo di CDPR?