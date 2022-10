Cyberpunk 2077 chiude un cerchio e va in soccorso degli utenti Stadia

Google Stadia ha incontrato la sua fine di recente, dopo aver dato una chance ai giocatori per godersi Cyberpunk 2077 nel migliore dei modi.

Il titolo di CD Projekt Red è stato infatti salvato in buona parte da Stadia, visto che le versioni console (che trovate su Amazon) sono state disastrose.

Quando è arrivata la notizia della fine di Stadia, molti giocatori si sono preoccupati del destino dei loro videogiochi e dei salvataggi delle partite.

Molti sviluppatori stanno trovando il modo per supportare al meglio i propri clienti, con sempre più giochi che si stanno salvando dall’oblio di Stadia.

Google Stadia verrà chiuso per sempre il 18 gennaio 2023, e prima di allora siete in tempo per salvare i vostri videogiochi preferiti.

Tra questi c’è Cyberpunk 2077, che chiude un cerchio con la piattaforma di streaming di videogiochi dal suo lancio ad oggi.

Ora, mentre Google si prepara a chiudere definitivamente la sua piattaforma, CD Projekt Red sta venendo in soccorso dei propri utenti, annunciando uno dei primi metodi ufficiali per esportare qualsiasi file di salvataggio di Cyberpunk 2077 da Stadia.

Il procedimento coinvolge Google Takeout, un programma che consente agli utenti di Google di scaricare versioni archiviate dei propri dati, ed è stato pubblicato sul sito ufficiale dello sviluppatore.

Ecco cosa CD Projekt Red vi consiglia di fare:

Apri takeout.google.com. Nella sezione “Crea una nuova esportazione”, fai clic su “Deseleziona tutto” e seleziona “Stadia”. Premi “Passaggio successivo”. Scegli la destinazione di download preferita e imposta la frequenza su “Esporta una volta”. Scegli “.zip” come tipo di file e “2 GB” come dimensione. Premi “Crea esportazione”. Scarica l’esportazione dalla destinazione che hai scelto nel passaggio precedente. Individua l’archivio scaricato sul tuo PC. Estrailo. I tuoi salvataggi di Cyberpunk 2077 si troveranno nel seguente percorso: …/Takeout/Stadia/GAMING/GAME_SAVE/. (Nota che potrebbero esserci file di salvataggio anche da altri giochi che si trovano lì.) I file di ogni file di salvataggio del gioco si trovano all’interno degli archivi. Estraili in cartelle separate. Per utilizzare i salvataggi estratti sulla versione PC, copia e incolla semplicemente quelle cartelle nel seguente percorso: %userprofile%\Saved Games\CD Projekt Red\Cyberpunk 2077. (Assicurati che i file non siano nidificati in un’altra cartella.)

Per ogni altro gioco, invece, vi consigliamo di seguire la nostra guida per l’esportazione dei salvataggi.

Il futuro di Cyberpunk 2077 è invece Orion, che avrà un numero di sviluppatori impressionante.