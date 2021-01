Cyberpunk 2077, ecco il tool per le mod ufficiale

Se eravate impazienti di rendere la vostra Night City un po’ più personale, sarete felici di sapere che Cyberpunk 2077 accoglie ora il tool ufficiale per le mod. La notizia arriva dal sito ufficiale di CD Projekt RED, dove la casa polacca ha pubblicato tutto quello di cui potreste aver bisogno per modificare alcuni aspetti del gioco.

«Trovate di seguito i tool e le risorse che vi aiuteranno a modificare e creare le vostre esperienze all’interno del mondo di Cyberpunk 2077», scrive CD Projekt. «I tool saranno aggiornamenti continuamente, insieme alle patch di gioco, per assicurare la compatibilità.»

Cyberpunk 2077 su PC

Sebbene fino a oggi questi strumenti ufficiali non fossero stati distribuiti, in realtà la community dei giocatori PC di Cyberpunk 2077 si era già sbizzarrita nella creazione di alcune mod, come quella che tentava di rendere il gioco più simile alla demo di qualche anno fa.

Lo scorso venerdì la software house ha pubblicato l’atteso aggiornamento 1.1, la prima di due patch maggiori che si occuperanno di migliorare le performance del titolo anche su console. La successiva è attesa per febbraio e, in attesa della sua pubblicazione, potete trovare a questo indirizzo il video confronto dove vi mostriamo come si comporti il gioco su PS4 e PS5 con il più recente aggiornamento.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Entro la fine dell’anno è atteso anche l’aggiornamento next-gen del gioco, che consentirà al gioco di avvalersi delle specifiche di PS5 e Xbox Series X e Xbox Series S, dove attualmente è possibile vestire i panni di V solo attraverso la retrocompatibilità. I giocatori che hanno acquistato il gioco su PS4 o Xbox One, ricordiamo, avranno diritto all’upgrade gratuito una volta che arriverà la versione per le nuove console.