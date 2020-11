Cyberpunk 2077, arrivano le futuristiche scarpe Adidas del gioco

Se amate collezionare le sneaker dei vostri videogiochi preferiti, potreste presto avere dei nuovi oggetti del desiderio: Adidas e CD Projekt RED hanno infatti presentato le nuove scarpe dedicate a Cyberpunk 2077, che saranno proposte in vari colori per strizzare l’occhio ai gusti più diversi. In tutti i casi, la tomaia reca la scritta “Cyber” e “Punk” ai lati (o direttamente “Cyberpunk”), in combinazioni cromatiche che tentano diverse soluzioni, dal nero-giallo al viola leopardato.

Potete vedere di seguito i diversi modelli di sneakers Adidas di Cyberpunk 2077 annunciati.

Le sneakers di Cyberpunk 2077

Le scarpe erano state presentate nei giorni scorsi anche nel più recente Night City Wire, ma apprendiamo da Radek Grabowski, leader PR manager della software house polacca, che a oggi la distribuzione è prevista solo «presso alcuni mercati asiatici selezionati».

Non aspettiamoci, insomma, l’arrivo di queste sneakers anche in Europa, almeno per il momento: se siete collezionisti, dovrete quindi trovare il modo di acquistare le scarpe dall’Asia, per poterle sfoggiare nell’attesa di Cyberpunk 2077.

Available soon on select Asian markets only. 🤩 pic.twitter.com/xJd4JXlPAe — Radek (@gamebowski) November 4, 2020

L’arrivo del gioco, vi ricordiamo, è fissato per il 10 dicembre prossimo, dopo l’ultimo rinvio che lo ha fatto slittare dalla precedente finestra di novembre. A tal proposito, la compagnia polacca ha affermato di essere«fiduciosa» di riuscire a rispettare la nuova data d’uscita, che porterà il gioco su PC, PS4, Xbox One, Stadia e, con la retrocompatibilità, su PS5 e Xbox Series X|S.