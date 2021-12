Cuphead, finalmente svelata la data di uscita del primo DLC

La nottata dei The Game Awards 2021 ha portato ovviamente una serie di annunci a sorpresa, tra cui la data di uscita dell’atteso DLC di Cuphead.

Il titolo, uscito in origine come un’esclusiva Xbox, è diventato in brevissimo tempo un piccolo culto per tantissimi videogiocatori.

Il gioco ha avuto così tanto successo che Netflix ha addirittura prodotto una serie tv, annunciata due anni fa ma senza data di uscita.

E finalmente possiamo scoprire quando arriverà il primo DLC di Cuphead, uno degli annunci della scorsa serata che potete recuperare per intero a questo indirizzo.

Il primo DLC di Cuphead si chiama The Delicious Last Course e, come annunciato durante i The Game Awards, sarà disponibile il 30 giugno 2022.

Gli sviluppatori hanno annunciato la data anche tramite il blog PlayStation Ufficiale, dal quale possiamo apprendere anche quelli che saranno i contenuti di Delicious Last Course (DLC… l’avete capita?).

Studio MDHR non la definisca una “normale espansione di gioco”, perché a quanto pare i contenuti saranno molto più corposi ed ampi del previsto.

The Delicious Last Course vedrà Cuphead e Mugman in viaggio per l’“isola D.L.C.”, un’isola selvaggia e fino a quel momento inesplorata al largo della costa delle Isole Inkwell. L’isola sarà la dimora di una nuova serie di boss spaventosi e straordinari, tutti collegati a una missione da compiere in nome dell’allegro e gaio Chef Saltbaker.

Gli sviluppatori hanno definito questo DLC come “l’avventura più difficile finora”, perfetta quindi per i giocatori più esperti che hanno assimilato Cuphead con facilità.

Inoltre ci sarà un nuovo personaggio giocabile, Ms. Chalice, con una serie di nuove abilità e mosse che potranno essere utilizzate anche con i boss originali del gioco.

In attesa che il DLC arrivi, potete prendere in considerazione di acquistare questo bellissimo gioco da tavolo ispirato a Cuphead.

Questo è stato uno dei tanti annunci dei The Game Awards, che però ha avuto anche tantissimi momenti interessanti: ecco i nostri preferiti.