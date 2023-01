Cuffie Sony Pulse 3D per PS5 e PS4 a un prezzo super! -30%

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa le cuffie gaming Sony Pulse 3D a un prezzo davvero conveniente!

Le cuffie gaming Sony Pulse 3D sono progettate per offrire un’esperienza immersiva ai giocatori, con la capacità di riprodurre suoni che simulano un ambiente tridimensionale. Le cuffie gaming Sony Pulse 3D sfruttano il Tempest Engine di PS5 per consentire agli utenti di sentire la direzionalità dei suoni come se fossero immersi nell’ambiente di gioco. Inoltre, presentano un doppio microfono nascosto per chattare con amici e compagni di squadra in maniera perfetta grazie alla tecnologia di eliminazione del rumore.

Le cuffie gaming Sony Pulse 3D possono essere collegate senza fili alla PS4, PS5, e computer Windows e macOS compatibili tramite l’adattatore USB incluso in confezione, ma possono essere anche utilizzate con Playstation VR e altri dispositivi tramite jack da 3,5mm. Inoltre, offrono controlli facili da usare, come la possibilità di silenziare il microfono, regolare il volume e passare dall’audio di gioco alle interazioni vocali con semplici gesti.

Solitamente, le cuffie Sony Pulse 3D vengono vendute a 99,99€, ma oggi potete portarvele a casa a soli 71,91€, con uno sconto del 20% rispetto all’usuale prezzo di listino di 99,99€, a cui si aggiunge un ulteriore sconto del 10% grazie al codice CASA23. Si tratta di un’occasione eccezionale per avare delle ottime cuffie gaming a prezzo scontato!

