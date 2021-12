Cuffie gaming Razer Kraken TE oggi a un prezzo super da MediaWorld!

Tornano anche oggi, martedì 14 dicembre, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Il prodotto in evidenza tra le offerte di oggi è sicuramente l’headset Razer Kraken TE, che attualmente potete portarvi a casa a soli 59,99€, rispetto agli usuali 99,99€ di listino, per un risparmio reale di 40€.

Le cuffie Razer Kraken TE offrono un design ergonomico per un comfort prolungato con cuscinetti auricolari con infusione di gel rinfrescante adatti per non scaldare eccessivamente le nostre orecchie durante la stagione estiva, pur offrendo un buon isolamento acustico passivo per immergerci completamente nell’azione di gioco.

Compatibili con PC e con tutte le piattaforme che supportano l’uscita audio con jack da 3,5 mm, come PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile, le cuffie Razer Kraken TE sono dotate di generosi driver da 50 mm con calibrazione personalizzata che consentono di riprodurre un’ampia gamma di suoni, dai passi leggeri di un nemico alle esplosioni più esagerate. Questa chiarezza di gamma e questi bassi profondi e vigorosi sono fondamentali per creare un’esperienza immersiva ad altissima fedeltà.

Grazie al controller audio USB delle cuffie Razer Kraken TE sarà inoltre possibile attivare la tecnologia THX Spatial Audio 5.1 e 7.1 per un’immersione ancora maggiore e regolare il volume e livello dei bassi. L’opzione “bilanciamento gioco/chat“, infine, permetterà di ottenere l’equilibrio audio ottimale in ogni situazione.

