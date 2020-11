Cuffie e Auricolari Bluetooth, le offerte della Black Friday Week

Il Black Friday è finalmente tra noi, ed anche se la giornata ufficiale del venerdì nero degli sconti sarebbe in realtà il prossimo 27 novembre, Amazon ha ben pensato di anticipare il tutto, proponendosi con una lunga e intensa tornata di offerte che, fino al 30 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli!

E così, dopo avervi proposto, già a mezzanotte, quelle che sono le principali offerte di questa giornata, cominciamo ora ad offrirvi alcune notizie dedicate ad offerte specifiche, come è il caso delle proposte in sconto che Amazon sta dedicando a cuffie ed auricolari Bluetooth!

In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video!

Tornando alle offerte, tra i vari dispositivi in offerta troviamo le cuffie over-ear Jabra Elite 85h che, grazie alla tecnologia contenuta nei otto microfoni, ha dimostrato di offrire prestazioni superiori alla media nell’ effettuare chiamate o ascoltare musica wireless, creando il blocco dei rumori esterni. In aggiunta, la funzione “SmartSound” analizza l`ambiente sonoro circostante e applica automaticamente il vostro audio personalizzato. Queste cuffie wireless infine vi offrono anche la funzione HearThrough, che vi permette di filtrare i suoni esterni, combinata alla cancellazione attiva del rumore (Active Noise Cancelling).

Se volete personalizzare il vostro suono, l’applicazione Jabra Sound+ vi offre questa opportunità. Con un solo touch potrete essere collegati istantaneamente alla funzione “assistente vocale”, la quale vi permette a sua volta di fissare un appuntamento o leggere i messaggi. L’autonomia della batteria assicura una connessione fino a 41 ore, se la funzione Active Noise Cancelling è attiva, la batteria è pari a 36 ore.

Di seguito, dunque, vi offriamo una nostra selezione di cuffie ed auricolari Bluetooth in offerta per questo Black Friday 2020!

