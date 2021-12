Cuffie Beats Solo Pro Wireless a un prezzo shock su Amazon! Acquistale ora!

Anche oggi, venerdì 3 dicembre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, ci sono sicuramente le cuffie Beats Solo Pro Wireless, che potete portarvi a casa a soli 159€, rispetto agli usuali 299,95€ di listino, con uno sconto del 47%, pari a un risparmio reale di quasi 141€.

Le cuffie Beats Solo Pro Wireless sono presentate ad alte prestazioni con cancellazione del rumore attiva, ANC, che blocca totalmente i rumori ambientali per la massima immersione nella propria esperienza multimediale.

Le cuffie Beats Solo Pro Wireless sono dotate di chip per cuffie Apple H1 e Bluetooth di Classe 1 per un raggio d’azione ancora più ampio e meno rischi di perdere la connessione. Sono compatibili anche con iOS e Android, per cui potrete continuare ad usarle pure fuori casa una volta spento il PC.

I comandi vocali sono supportati sui dispositivi iOS: basta pronunciare “Ehi Siri” o premere il pulsante b per usarli su numerosi dispositivi compatibili, e non perdere mai la concentrazione lungo le 22 ore di ascolto garantite con tutte le funzionalità attivate – diventano fino a 40 ore senza ANC e modalità Trasparenza.

Si tratta di un'occasione imperdibile per acquistare delle cuffie moderne e performanti risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Altre offerte Amazon

