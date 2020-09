Crysis Remastered, il trailer di lancio (e la next-gen è già qui)

Crysis è sempre stato una cartina tornasole per quanto riguarda la potenza tecnica, sin dalla sua uscita originale avvenuta su PC ormai diversi anni fa.

Ora, per l’uscita di Crysis Remastered, Crytek e Saber Interactive hanno pubblicato il trailer di lancio che mostra di cosa è capace un gioco “vecchio” come lo sparatutto in questione (tanto che la next-gen vi sembrerà davvero vicina). Sviluppato originariamente da Crytek nel 2007 in esclusiva per personal computer, Crysis è diventato celebre per l’allora innovativo e potentissimi motore grafico CryENGINE.

Trovate il video poco sotto, nel player dedicato:

Dopotutto, già il penultimo trailer in 8K aveva stupito tutti per la sua resa davvero fuori dal comune. Ricordiamo che il gioco è disponibile da oggi, 18 settembre, per PC – via Epic Games Store – PS4 e Xbox One.

A inizio luglio 2020 il publisher aveva annunciato di aver deciso di rinviare il reveal del gioco e la sua uscita con una nota ufficiale, nella quale la compagnia aveva dichiarato che la community «merita innegabilmente un gioco di alta qualità, che è quello che vogliamo dare ai nostri fan. Per assicurarci di riuscire nell’intento, dobbiamo rinviare il lancio su tutte le piattaforme, e il debutto del trailer di qualche settimana.»

Noi di SpazioGames abbiamo già analizzato a fondo la versione per console Nintendo Switch di Crysis Remastered, spiegandovi che «il team di sviluppo è riuscito a portare sulla console ibrida della Casa di Kyoto un gioco tecnicamente impressionante anche a tredici anni dall’uscita. Certo, alcuni piccoli sacrifici – specie per quanto riguarda la risoluzione generale – non devono scoraggiare coloro che decideranno di avvicinarsi al gioco, magari per la prima volta in assoluto.»

Se avete intenzione di giocarci su PC, qui trovate tutti i requisiti minimi e raccomandati per far girare il gioco al meglio delle possibilità.