Crysis 4 è realtà: ci girerà su console next-gen?

La notizia era nell’aria ma a quanto pare è ufficiale: Crysis 4 si farà. L’annuncio è stato riportato dallo sviluppatore Crytek nella sua pagina ufficiale social su Twitter.

Già poche ore fa, il profilo Crytek China su BiliBili avrebbe postato un’immagine che mostrava il casco di Prophet – protagonista dei primi capitoli del franchise.

E se già la remaster della trilogia originale, recensita su queste stesse pagine, aveva dimostrato di come la serie fosse invecchiata piuttosto bene, ora è il tempo di entrare di diritto nella next-gen.

Un breve teaser rilasciato pochi minuti fa dagli sviluppatori con sede a Francoforte, in Germania, conferma infatti che il progetto Crysis 4 è ufficialmente in lavorazione.

Il filmato, visionabile poco sotto, mostra alcune sequenze stilizzate che lascerebbero intendere che varie tempeste solari hanno ridotto a brandelli la civiltà umana così come la conosciamo, con la tagline ufficiale che recita: «È il momento di unirsi al viaggio ed essere l’eroe».

Di sfuggita, è anche possibile notare l’elmo del personaggio principale, seguito dal numero “4” che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

It's time to join the journey and be the hero. A Crytek Announcement. pic.twitter.com/Ohbux0w0s5 — Crytek (@Crytek) January 26, 2022

Come reso noto in un post nel sito ufficiale, in questo momento il titolo si trova nelle prime fasi di sviluppo, quindi ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vedere fasi di gioco in-game.

Non sono chiare al momento le piattaforme di destinazione né la data di uscita del gioco, sebbene è alquanto probabile che Crysis 4 possa uscire su PS5, Xbox Series X|S e PC.

I primi tre capitoli del franchise ci hanno messo nei panni di Prophet, capo del team Raptor, impegnato a vestire la Nanosuit 1.0, ovvero una tuta altamente tecnologica in grado di donare abilità sovraumane al soldato che la indossa.

Nato come “costola” del primo Far Cry, ideato e sviluppato da Crytek, la serie di Crysis ne ha successivamente preso le distanze in maniera piuttosto netta.

Sempre parlando di sparatutto in soggettiva sci-fi, avete letto che Xbox ha da poco annunciato che Halo Infinite è un vero e proprio successo?

