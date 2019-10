Crash Team Racing raccoglie fondi per i veterani

Sono giorni sicuramente vivaci per Crash Team Racing: Nitro Fueled: dopo il debutto del nuovo Grand Prix a tema Halloween, infatti, Activision e Beenox hanno anche lanciato un’altra iniziativa, che vi consente di acquistare lo speciale kart Firehawk sapendo che quanto pagherete per averlo sarà devoluto interamente in beneficenza.

Questo speciale mezzo, disponibile però solo per i giocatori in USA e in UK, è un omaggio al mondo militare – e non a caso: i fondi che saranno incassati dalla sua vendita saranno devoluto alla Call of Duty Endowment, l’iniziativa di beneficenza che aiuta i veterani, al loro ritorno dalle missioni, a reintegrarsi e imparare un nuovo impiego quando hanno terminato di prestare servizio. A essere donato, sottolinea Activision, sarà il 100% dei fondi.

We are thrilled to present the Firehawk kart, the first airplane-themed kart for Crash Team Racing Nitro-Fueled! Support vets with this special in-game item, available in the PlayStation™ Store, the Microsoft® Store, or the Nintendo eShop. Learn more: https://t.co/5XzpbCunNM pic.twitter.com/lq02hhfw0t — Call Of Duty Endowment (@CODE4Vets) October 4, 2019

Attualmente, la Call of Duty Endowment ha aiutato oltre 60.000 veterani a trovare un nuovo lavoro e mira all’obiettivo dei 100.000 entro il 2024. Il fatto che lo speciale kart sia in vendita solo in UK e USA è legato al dettaglio che, per il momento, l’ente di beneficenza aiuti i soldati proprio in questi due Paesi. In futuro, però, Beenox non esclude l’arrivo del kart anche per altri mercati.

Also, we look forward to expanding Firehawk Kart availability to other regions in the coming weeks. Stay tuned! — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) October 4, 2019

Vi ricordiamo che Crash Team Racing: Nitro Fueled è disponibile su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Per ogni ulteriore dettaglio sul gioco, consultate la nostra scheda.

Fonte: Activision