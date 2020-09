Crash Team Racing Nitro-Fueled arriva a fine corsa

Al momento i fan di Crash Bandicoot stanno aspettando impazientemente l’uscita di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, quarto capitolo ufficiale della serie attualmente in sviluppo presso Toys For Bob, ma non hanno di certo dimenticato Crash Team Racing Nitro-Fueled. Il titolo, uscito originariamente nel giugno dello scorso anno per Nintendo Switch, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One, è una versione rimasterizzata del racing apparso la prima volta diversi anni fa sulla prima Playstation.

Nel corso degli ultimi mesi, il prodotto ha visto l’arrivo di diversi aggiornamenti, che hanno aggiungi nuovi piloti, piste ed altro, ma l’ultimo di essi è stato pubblicato lo scorso marzo. Recentemente Beenox ha confermato, tramite un messaggio sul proprio profilo Twitter ufficiale, che si trattava dell’ultimo update importante per Crash Team Racing Nitro-Fueled e che ora lo studio è impegnato nella realizzazione di altri progetti incredibili, di cui attualmente non può ancora parlare, e la modalità N.Verted di Crash Bandicoot 4: It’s About Time (che «vi lascerà a bocca aperta»).

Nella nostra recensione, dove il titolo si era aggiudicato un ottimo 8,5, avevamo affermato che «Beenox è riuscita a creare un remake capace di non far sentire minimamente i vent’anni che Crash Team Racing si porta sul groppone: è un risultato per certi versi sorprendente, perché sappiamo bene quanta farraginosità si notava nella N. Sane Trilogy.»