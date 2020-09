Crash Bandicoot 4, vediamo cosa ci aspetta nella demo in questo nuovo trailer

Come vi abbiamo informato qualche giorno fa, Activision ha annunciato che coloro che hanno prenotato una copia di Crash Bandicoot 4: It’s About Time per Sony Playstation 4 o Microsoft Xbox One potranno accedere ad una demo giocabile dal prossimo 16 settembre.

La versione dimostrativa includerà due livelli e consentirà di giocare nei panni di Crash e in quelli di Cortex, sperimentando quindi le variabili di gameplay introdotte per i nuovi protagonisti. Nello specifico, i giocatori potranno provare alcune delle nuove maschere quantistiche: “Kapuna-Wa”, che permette di controllare il tempo, e “Lani-Loi”. La demo rimarrà scaricabile per chi preordina fino al 2 ottobre, giorno di lancio del gioco completo.

Oggi il publisher e lo sviluppatore Toys For Bob hanno diffuso un nuovo trailer che ci anticipa alcuni dei contenuti della demo e che potete vedere come di consueto nel player sottostante.

Vi ricordiamo che Crash Bandicoot 4 arriverà su PS4 e Xbox One il prossimo 2 ottobre: consultate la nostra anteprima per i dettagli sul gameplay di questo atteso ritorno di Crash Bandicoot.

In occasione della Opening Night della Gamescom 2020, inoltre è stato rivelato che il titolo offrirà alcuni livelli molto difficili che saranno dei veri e propri flashback agli anni ’90.