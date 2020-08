Crash Bandicoot 4 avrà anche livelli super-difficili!

Il ritorno di Crash e Coco si fa sempre più vicino con Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Considerando che perfino il titolo del gioco ci ricorda che era finalmente ora di rivedere in azione uno dei più celebri personaggi del mondo platform, il titolo Activision è salito sul palco della Opening Night Live della Gamescom 2020 con il team Toys for Bob, che ha svelato l’arrivo di livelli molto difficili che si aggiungono all’esperienza della campagna.

Nel corso dell’evento, è stato annunciato un nuovo tipo di livelli, che saranno dei veri e propri flashback che ritornano negli anni ’90. Ambientati prima degli eventi del primo Crash Bandicoot, questi stage saranno estremamente difficili, promettono gli sviluppatori – quindi preparatevi ad affinare al massimo le vostre abilità. Toys for Bob ha anche confermato che collezionerete i nastri Flashback nei livelli, raggiungendoli senza morire (come alcune delle piattaforme-teschio dei vecchi titoli), accedendo così a queste sfide extra.

Dal punto di vista narrativo, per gli autori queste sfide rappresentano una «prospettiva unica» sul contesto della saga, visto che si parla dei primi esperimenti di Cortex sul povero (ma abile!) Crash.

Vi ricordiamo che It’s About Time attingerà a piene mani dal sistema di gioco dei suoi illustri predecessori, la trilogia originale firmata Naughty Dog: ci troveremo quindi ad avere a che fare con un platform classico, in cui potremo giocare non solo con Crash e Coco, ma anche con altri personaggi come Cortex e Dingodile, dotati nei loro livelli di specificità uniche che aggiungeranno colore al gameplay.

Inoltre, ad affiancare Aku Aku saranno delle speciali maschere quantiche che consentiranno ai nostri protagonisti di piegare lo spaziotempo a loro favore: una, ad esempio, invertirà la gravità, mentre un’altra dilaterà il tempo – consentendoci magari di schivare più agilmente un ostacolo.

Le nuove maschere aiuteranno Crash e Coco nelle loro avventure

L’uscita di Crash Bandicoot 4 è fissata per il prossimo 2 ottobre su PS4 e Xbox One.