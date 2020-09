Crash Bandicoot 4: arrivano la demo e Tawna giocabile

Con una nota ufficiale, Activision ha confermato oggi che ben presto potete mettere le mani su una demo di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, l’atteso episodio inedito della storica serie platform oggi nelle mani del publisher statunitense.

Per poter provare questo ritorno di Crash vi basterà prenotare una copia del gioco su PS4 o su Xbox One (PS4 Pro o Xbox One X comprese), e potrete testare la demo dal 16 settembre prossimo. La demo, ci anticipano gli sviluppatori, includerà due livelli e vi consentirà di giocare nei panni di Crash e in quelli di Cortex, sperimentando quindi le variabili di gameplay introdotte per i nuovi protagonisti. La demo, conferma Activision, rimarrà scaricabile per chi pre-ordina fino al 2 ottobre, giorno di lancio del gioco completo.

Anche Cortex sarà giocabile nella demo di Crash Bandicoot 4

«I fan sono molto entusiasti di poter toccare con mano Crash Bandicoot 4: It’s About Time, il primo titolo originale di Crash Bandicoot in più di un decennio», ha affermato Paul Yan, Co-Studio Head di Toys For Bob. «Anche se mancano ancora alcune settimane al lancio ufficiale, non vediamo l’ora che i fan possano vedere le sfide, il divertimento e l’amore che abbiamo messo in questo gioco, per questo siamo ancora più felici di offrire loro l’accesso anticipato tramite una demo speciale.»

L’arrivo di Tawna giocabile

Non si tratta dell’unica grande novità per gli amanti del marsupiale più celebre dei videogiochi: lo sviluppatore Toys for Bob ha infatti confermato che, dopo Dingodile e Cortex, anche Tawna sarà uno dei personaggi giocabili all’interno del titolo.

La fanciulla era presentata come la ragazza di Crash nel primo gioco, capostipite della saga, ma non aveva ulteriori caratterizzazioni. Questa volta, invece, i designer l’hanno immaginata come un personaggio a tutto tondo, al punto da creare anche il Tawnaverso in cui non è più una delle fanciulle da salvare, ma è la protagonista ed eroina della vicenda.

Dotata di una personalità fiera e ambiziosa, Tawna sarà proposta con un gameplay con caratteristiche uniche: se nei livelli con Cortex potremo sfruttare la sua velocità e le sue invenzioni e in quelli con Dingodile avremo dalla nostra l’aspirazione per il salto in alto, Tawna sarà dotata di un arpione che le consentirà di ancorarsi agli oggetti e attraversare rapidamente i livelli.

«Abbiamo creato varie versioni del suo look, da esploratrice dell’outback australiano a scalatrice temeraria e tenace, finché abbiamo finalmente trovato la nostra Tawna. Il mix bizzarro di giacca in pelle borchiata, capelli punk mezzi rasati con ciocche blu e scaldamuscoli rosa fluorescente, rivela una donna anticonformista» ha raccontato l’art director Josh Nadelberg ai microfoni di PlayStation Blog.

Vi ricordiamo che Crash Bandicoot 4 arriverà su PS4 e Xbox One il prossimo 2 ottobre: consultate la nostra anteprima per i dettagli sul gameplay di questo atteso ritorno di Crash Bandicoot.