Cosa dicono i Ganados del villaggio di Resident Evil 4 Remake? Qualcuno lo ha tradotto

Resident Evil 4 Remake è da poco arrivato sugli scaffali dei negozi, sebbene i fan si stiano dilettando a scoprire curiosità e retroscena del gioco in questione.

Il remake del quarto episodio della serie horror targata Capcom (che trovate su Amazon a prezzo interessante) propone tante novità e una grafica migliore rispetto al gioco uscito ormai diverse generazioni fa.

Nella nostra ricca recensione del gioco vi abbiamo del resto raccontato a chiare lettere che «la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto».

Ora, dopo che un fan ha deciso di rilasciare una mod “vietata ai minori”, relativa al personaggio di Ashley e non solo, qualcun altro ha invece deciso di tradurre le iconiche frasi in spagnolo dei temibili Ganados.

Come riportato anche da The Gamer, in molti si sono chiesti ciò che gli abitanti del villaggio spagnolo urlano al povero Leon S. Kennedy.

Quello che capisce fin troppo bene, invece, sono gli sguardi assassini sui loro volti e le loro armi da taglio decisamente pericolose e letali.

Poco sotto, trovate le 10 iconiche frasi dei Ganados tradotte in italiano, mentre tra parentesi trovate le stesse in lingua originale.

Puoi correre, ma non puoi nasconderti. (Puedes Correr, Pero No Te Puedes Esconder) Non lasciatelo scappare (No Dejéis Que Se Escape) Dietro di te, imbecille (Detrás De Ti Imbecil) Non può essere (No Puede Ser) Preparare la trappola (Preparad La Trampa) Attenzione (Cuidado) Che cosa? (¿Qué Coño?) Ti ucciderò (Te Voy A Matar) Siamo chiamati a servire (Tenemos Que Servir) A Lord Saddler Onnipotente (Un Lord Saddler Todopoderoso)

Restando in tema Resident Evil 4 Remake, un fan decisamente appassionato ha deciso di migliorarlo tecnicamente, nei limiti delle possibilità.

Ma non solo: Capcom ha voluto ricordarci che è in arrivo anche la modalità “The Mercenaries” sotto forma di DLC gratuito, non presente nel remake base.

Infine, pochi giorni fa un datamine avrebbe svelato riferimenti a Separate Ways su Resident Evil 4 Remake: un nuovo DLC gratis potrebbe quindi essere in arrivo.