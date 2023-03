Resident Evil 4 Remake, anche il DLC Separate Ways sarebbe già in sviluppo

Un nuovo datamine di Resident Evil 4 Remake avrebbe confermato l’imminente arrivo di Separate Ways come DLC, suggerendo che sarebbe già in sviluppo presso Capcom e che l’annuncio potrebbe già arrivare nelle prossime settimane.

Il remake del quarto capitolo (lo trovate in sconto su Amazon) ha saputo rinnovare e restare fedele allo stesso tempo a uno dei prodotti videoludici più amati di sempre, anche se alcune feature aggiuntive sono risultate però assenti al day one.

Dopo aver già confermato che il DLC The Mercenaries arriverà tra poche settimane in forma gratuita, sembra che toccherà lo stesso destino anche al contenuto aggiuntivo Separate Ways, che ci permetterà di vivere la storia dal punto di vista di Ada Wong.

TheGamer segnala infatti la scoperta di alcuni dataminer sulla versione PC, che hanno scoperto che esistono nei file di gioco riferimenti proprio a questa modalità aggiuntiva, che confermerebbe presumibilmente anche le indiscrezioni sulla sua natura di DLC gratuito.

Come potete osservare voi stessi nei seguenti screenshot condivisi dalla community, i file di gioco nasconderebbero infatti una cartella intitolata “_anotherorder“: The Another Order era proprio il nome di Separate Ways nella versione giapponese del quarto capitolo.

Thanks to Gosetsu from the RE Wiki Discord, they managed to datamine Resident Evil 4 Remake and find evidence that "The Another Order", otherwise known as "Separate Ways" exists in the files.

Will we see this announcement in the near future?#RE4 #ResidentEvil4Remake pic.twitter.com/Em0jpeytBS

